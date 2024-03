Tuttosport - La reazione di Allegri e squadra al fischio finale. I bianconeri meritavano il pareggio a Napoli

La Juve avrebbe meritato il pari a Napoli secondo l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese chiama in causa anche la sfortuna per la squadra di Massimiliano Allegri che ha colpito un palo con Vlahovic sprecando anche un paio di occasioni importanti davanti alla porta difesa da Meret.

Ecco cosa si legge su Tuttosport in merito alla sconfitta della Juventus contro il Napoli:

"Al Maradona, contro un Napoli cinico e innamorato del pallone col possesso che supera il 70% (1!), la Juventus perde una partita che avrebbe meritato perlomeno di pareggiare per il numero di palle gol create. E quando Mariani fischia tre volte, la rabbia per la sconfitta monta potente tra i bianconeri dai piedi troppo storti in una serata non solo iellata. Napoli è più che mai mille colori, lasciando davvero solo il bianco e il nero ai torinesi".