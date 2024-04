Tuttosport - La reazione di ADL al tonfo contro l'Atalanta: sarà rivoluzione totale

La sconfitta pesante contro l'Atalanta ha indotto Aurelio De Laurentiis ad accelerare i tempi per una vera e propria rivoluzione si legge questa mattina sulle pagine ddi Tuttosport. Il presidente, assente al Maradona sabato in quanto era a Ginevra, si è convinto ancora di più nel voler dare una netta sterzata in vista della prossima stagione.

De Laurentiis rivoluziona il Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport: