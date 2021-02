Tuttosport - La Juve resta sempre in contatto con Milik: due aspetti potrebbero facilitare l'affare con Marsiglia e Napoli

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus non molla Milik nonostante sia adesso un calciatore del Marsiglia: "Aspettando una nuova magia di CR7, magari già oggi contro il Crotone, alla Continassa sperano di recuperare anche i piazzati di Dybala (stasera ancora indisponibile) e Bernardeschi, ma al contempo si guardano in giro per reperirne dei nuovi. Milik, anche da questo punto di vista, potrebbe dare una mano. Molto dipenderà dal finale di stagione del Marsiglia: se i francesi non si qualificheranno per la prossima Champions (traguardo sempre più proibitivo), sono alte le possibilità che l’ex Napoli venga sacrificato. I buoni rapporti tra la Juventus e l’OM rendono possibili diverse soluzioni. A partire da qualche nuovo scambio dopo il baratto invernale tra giovani Aké e Tongya. Ma c’è anche un’altra possibilità: se Milik, formalmente in prestito all’OM dopo il rinnovo col Napoli finalizzato al trasferimento in Francia, dovesse rientrare in azzurro, grazie a una clausola da 12 milioni potrebbe salutare nuovamente, ma con molta meno fatica. Tutte ragioni che spingono il dg Fabio Paratici a marcare il polacco e ovviamente anche Memphis Depay, a scadenza con il Lione e nel mirino di tutte le big".