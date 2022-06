Tuttosport - La Juve fa sul serio per Arnautovic: la situazione

Calciomercato Napoli - C'è la Juve su Arnautovic. L'attaccante austriaco, accostato di recente anche al Napoli, è entrato nella lista della spesa di Allegri per la prossima stagione come scrive Tuttosport.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Arnautovic piace per diverse ragioni e, proprio per questo, nei giorni scorsi i bianconeri hanno verificato la fattibilità di una eventuale operazione con il suo entourage. L’ipotesi è concreta, ma ancora tutta da costruire visto che il Bologna continua a considerare blindato il suo bomber. Stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, in realtà un compromesso con i rossoblù alla fine si potrebbe anche trovare"