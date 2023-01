Tuttosport - L'esito della gara di Napoli indirizzerà il mercato Juve: una vittoria cambierebbe la strategia

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive come la gara di Napoli sia uno snodo cruciale per il futuro della Juventus anche per quanto riguarda le trattative di calciomercato:

"E, proprio in questo contesto, torna centrale la partita delle partite, ovvero l’imminente Napoli-Juventus. Perché, dall’esito della sfida del Maradona, dipende la fisionomia della classifica: da ritrovarsi clamorosamente a -4 dalla vetta a piombare nuovamente a -10, infatti, intercorre una certa differenza. Nei numeri e anche nelle prospettive, per quanto le ambizioni restino alte a prescindere. Insomma: a sentenziare sulla decisione di compiere uno sforzo per operare un innesto a gennaio non può essere il risultato – magari episodico – di una singola partita, ma la sfida di venerdì un’influenza potrebbe averla. Perché un successo ingolosirebbe tutto l’ambiente, già galvanizzato dall’attuale striscia aperta di otto vittorie di fila, sulla strada verso una rimonta che avrebbe dell’incredibile"