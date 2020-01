Ultimissime mercato Napoli - Non solo Lobotka, anzi. La SSC Napoli è attenta anche in attacco. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, aveva sondato il terreno per Matteo Politano dell'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport racconta che l'eventuale arrivo di Matteo Politano dai nerazzrri aprirebbe le porte alla cessione di Amin Younes che interessa in Serie A ad Atalanta e Fiorentina.