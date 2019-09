Tuttosport - L'aria della Champions elettrizza Castel Volturno, Llorente porta con sé una dote importante

L’aria della Champions League elettrizza il clima di Castel Volturno per l’approssimarsi della quarta partecipazione negli ultimi 5 anni. E se nell’agosto del 2014 il Napoli non avesse affrontato il Bilbao ai preliminari con un atteggiamento troppo rinunciatario, sarebbero state 5 su 5 come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Sono stati anni di crescita, per il club e per la squadra che si è arricchita di elementi tali da permettere il definitivo salto di qualità. E poi gente di esperienza, come Fernando Llorente, arrivato con i suoi 34 anni ad un soffio dal trionfo, ai tempi della Juventus contro il Barcellona, e poi il ko con il Tottenham, in finale contro il Liverpool. Llorente ha dovuto aspettare che scadesse l’ultimatum del Napoli a Icardi per poter firmare un accordo già chiuso da suo fratello Chus con Giuntoli e porta con sé un importante bagaglio di esperienza in Champions”