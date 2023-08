Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un pericolo Arabia Saudita anche per Lobotka:

"In campo da subito anche Zielinski ed il polacco rischia di diventare l’unico ad aver detto di no ai milioni dell’Al Alhi. Il club della Saudi League ha virato su Gabri Veiga in alternativa a Zielinski e ora hanno cominciato a mettere gli occhi anche addosso a Lobotka".