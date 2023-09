Tuttosport - Kvara parecchio arrabbiato di ritorno dalla nazionale: il motivo

Calcio Napoli - Prosegue il digiuno da gol di Khvicha Kvaratskhelia anche con la maglia della sua Georgia. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come il numero 77 del Napoli non viva molto bene questa astinenza da gol. L'attaccante ha voglia di sbloccarsi quanto prima per dare il suo apporto alla squadra.

Kvaratskhelia digiuno gol

