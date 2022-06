Tuttosport - Koulibaly-Juve: proposto uno scambio al Napoli

Calciomercato Napoli - La Juve offre uno scambio al Napoli per avere Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che evidenzia il forte interesse dei bianconeri per il difensore centrale del Senegal.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Nell’operazione Koulibaly potrebbe entrare in scivolata anche Merih Demiral, ieri a segno con la Nazionale. Il difensore turco, dopo la stagione in prestito all’Atalanta, “rischia” di non essere riscattato dal club bergamasco, ma a quel punto potrebbe anche diventare la chiave per il difensore azzurro nonostante un baratto tra i due club sia tutt’altro che semplice".