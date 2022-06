Tuttosport - Koulibaly-Juve: bianconeri disposti a prenderlo anche gratis tra un anno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport torna a scrivere dell'interesse della Juventus per il difensore Kalidou Koulibaly che ha un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il nome in cima ai pensieri di Massimiliano Allegri e dei dirigenti bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly , alle prese con un rinnovo in salita con il Napoli (contratto in scadenza nel 2023). Alla Continassa tengono le antenne dritte per il presente e per il futuro, quando KK potrebbe addirittura svincolarsi (c’è anche il Barcellona)".