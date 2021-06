Tuttosport - Koulibaly ha ribadito la sua volontà di restare: Giuntoli osserva due giovani per completare il reparto

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il difensore Kalidou Koulibaly avrebbe espresso la sua volontà di restare ancora a Napoli. Per questo motivo, Giuntoli si starebbe muovendo per un quarto centrale in grado di completare il reparto con Manolas e Rrahmani.

KOULIBALY VUOLE RESTARE

Il quotidiano scrive: "Koulibaly ha ribadito la propria volontà di restare al Napoli ma sarà il mercato a decidere. E così la società partenopea sta sondando il Brescia per Andrea Cistana, centrale classe ‘97 su cui c’è la Fiorentina. Piace tantissimo Becir Omeragic, svizzero di origine bosniaca, difensore dello Zurigo e della Nazionale svizzera che tra pochi giorni affronterà l’Italia. Ma a smorzare gli entusiasmi è il prezzo fissato per il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro".