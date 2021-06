Tuttosport - Koulibaly e Fabian nel mirino del Real Madrid: l'arrivo di Ancelotti può sbloccare l'affare

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport potrebbe essere il Real Madrid la squadra pronta ad investire sui cartellini di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: "Da un lato c’è Giuntoli, il ds chiamato a trovare acquirenti per un paio di big da cedere, e dall’altro c’è l’accoppiata Micheli-Mantovani per individuare i profili che dovranno rimpiazzare i calciatori in uscita. Il tutto coordinato dal presidente De Laurentiis e dal coach Spalletti che hanno una frequentazione assidua attraverso il video, in attesa di un incontro “in presenza”. Fabian Ruiz e Koulibaly sono i top in vetrina e per entrambi potrebbe esserci, come già anticipato da Tuttosport, il Real Madrid, soprattutto adesso che è arrivato Carlo Ancelotti"