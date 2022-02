Tuttosport - Juve pronta a prendere Ospina a giugno: la situazione

Calciomercato Napoli - La Juve è interessata ad Ospina. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che spiega nel dettaglio tutta la situazione.

"Altri tre giocatori sul taccuino juventino rispondono ai nomi di Andrea Cambiaso , David Ospina e Salvatore Sirigu . In tema di giovani italiani, il 2000 genovese e genoano è un terzino sinistro il cui futuro è già scritto: andrà presto, molto presto, in una big della Serie A e non è un caso che la Juve e le milanesi lo seguano con grande attenzione. Lì dove Luca Pellegrini e Danilo possono giocare, con Mattia De Sciglio ulteriore candidato purché rinnovi, rischia di non esserci più posto per il deludente Alex Sandro che a 31 anni andrebbe sul mercato, considerato che il suo contratto scade nel 2023. Quanto ai portieri, attenzione a Mattia Perin : se il bianconero - anche lui in scadenza - deciderà di andar via a parametro, la Juve potrebbe affidarsi all’usato sicuro del 33 colombiano Ospina, che a fine giugno si svincolerà, oppure del 35enne Sirigu per il quale il Genoa ha un’opzione aperta per rinnovare fino al 2023".