Tuttosport - Juve-Napoli: Insigne spera nella convocazione, è il suo obiettivo

Ultime notizie su Juve Napoli con Lorenzo Insigne che spera di essere convocato per il big match di Serie A: il motivo del suo obiettivo è svelato da Tuttosport:

Intanto sta per concludersi la quarantena di Lorenzo. Oggi si sottoporrà a un altro tampone che, se dovesse confermare la negatività al Covid, gli permetterebbe di tornare a lavorare con la squadra alla ripresa degli allenamenti prevista per domani pomeriggio. L’obiettivo di Insigne è la convocazione per la sfida del 6 gennaio in casa della Juventus.