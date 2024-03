Tuttosport - Juve al Mondiale per club sul campo: se ADL vorrà presentare un ricorso è una storia che travalica il gioco

Serie A - La Juventus è ufficialmente al Mondiale per club 2025 grazie all'eliminazione del Napoli dalla Champions League. Ecco cosa scrive questa mattina Tuttosport:

"Juventus al Mondiale per club. L’eliminazione del Napoli, l’unica squadra che poteva ancora contrastare la partecipazione dei bianconeri, negli ottavi di Champions per mano del Barcellona ha di fatto consegnato agli uomini di Massimiliano Allegri il pass per volare negli Stati Uniti nell’estate 2025. Almeno sul campo, l’ultimo slot a disposizione dell’Italia è ad appannaggio di Danilo e compagni in virtù del miglior punteggio nel ranking Uefa: 47 punti per i bianconeri contro i 42 dei partenopei. Seppoi il presidente Aurelio De Laurentiis vuole metterci di mezzo gli avvocati e presentare un ricorso al Tribunale Fifa, quella è un’altra storia, che travalica il gioco".