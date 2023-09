Tuttosport - Juan Jesus in difficoltà con un'idea difensiva, a Bologna può giocare la coppia Ostigard-Natan

Ultime notizie Napoli - Il Napoli continua a mostrare alcuni deficit a cominciare dall’assetto difensivo, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

In queste prime 5 gare di stagione ha subito già sei gol, solo con il Sassuolo la porta di Meret è rimasta inviolata:

“L’assenza di Kim va considerata come un alibi all’interno di contesto che presenta diverse criticità . A cominciare dalle distanze tra i reparti, eccessive per tenere la linea alta, fino ad arrivare ad un’idea di marcatura mista uomo-zona e sulla quale Juan Jesus è andato talvolta in difficoltà . A Braga ha esordito Natan, domenica a Bologna potrebbero essere utilizzati Ostigard e l’ex Bragantino”