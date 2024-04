Tuttosport - Italiano verso Napoli insieme a Manna

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Vincenzo Italiano:

"Massimiliano Allegri da una parte e Vincenzo Italiano dall’altra, infatti, approcceranno la partita dello Stadium con poche certezze riguardo il proprio futuro sulle panchine su cui entrambi siedono dal 2021. Ma, pure in questo caso, le analogie si fermano a un passo dal fischio d’inizio. Già, perché il tecnico bianconero vanta ancora un anno di contratto (e ben remunerato…) con la Juventus, in attesa di un confronto con il club per diradare la nebbia sul domani.

Mentre l’allenatore viola andrà in scadenza, tanto che il suo destino pare ormai prossimo a quella Napoli in cui, a fine stagione, si insedierà anche il ds Giovanni Manna, tanto per aumentare gli incroci odierni. I due mister, insomma, sono pronti a sfidarsi questa sera con un pezzetto di futuro in ballo".