Tuttosport - Insigne e Petagna non sono al massimo ma stringeranno i denti per il Genoa. La squadra ligure ha il dente avvelenato per il 6-0 dell'andata

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il capitano è uscito dal campo mercoledì con un ghigno sul volto, poi sparito perché il problema al polpaccio è risultato essere solo una forte contusione muscolare. Anche Petagna avverte un problema analogo e si sta trascinando la problematica dalla sfida contro la Fiorentina del 17 gennaio. Per poter guarire, dovrebbe riposare, ma non può. E così, quello che era considerato la terza (se non quarta) punta centrale del Napoli, si è ritrovato ad essere quello più utilizzato da Gattuso: 27 volte in campo l’ex Spal, contro le 26 di Insigne, le 21 di Mertens e le 11 appena di Osimhen. Anche ieri, alla ripresa post Atalanta, il coach Gattuso ha fatto la conta dei superstiti, con la fretta di mettere a punto una formazione per l’anticipo di campionato in programma domani sera a Marassi contro il Genoa che ha il dente avvelenato per il 6-0 dell’andata. Oltre ad Insigne, anche Demme non preoccupa, pur essendo uscito mercoledì dal campo con un chiaro stordimento per la pallonata ricevuta in pieno volto"