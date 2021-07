Tuttosport - Infortunio Spinazzola, Mancini potrebbe cambiare ruolo a Di Lorenzo

Euro 2020 - Roberto Mancini sta studiando tutte le soluzioni del caso per sostituire l'infortunato Spinazzola come si legge su Tuttosport: "Lo sa bene Roberto Mancini che ha spesso strutturato la sua difesa in modo tale che gli altri componenti “scalino” a tre per coprire meglio le avanzate di Spinazzola. E adesso dovrà trovare una soluzione alternativa. La scelta più immediata e scontata è quella che prevede l’inserimento di Emerson Palmieri a sinistra. L’esterno del Chelsea, però, viene da una stagione di scarso impiego e non ha la brillantezza dei giorni migliori. Così non sono da escludere altre soluzioni, come Di Lorenzo (anche lui con una buona predisposizione alla corsa) dirottato sulla fascia sinistra con l’inserimento a destra di Toloi, considerato che Florenzi ha smaltito da poco l’infortunio muscolare al polpaccio.