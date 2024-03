Tuttosport - In caso di forfait di Osimhen giocherà Simeone

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport spiazza un po' tutti sulla possibile scelta di Francesco Calzona per l'attacco. Questa mattina sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport, hanno individuato in Giacomo Raspadori il candidato numero uno per prendere il posto di Victor Osimhen contro l'Inter qualora quest'ultimo alzasse bandiera bianca.

Non è dello stesso avviso Tuttosport che invece rilancia la candidatura di Giovanni Simeone al centro dell'attacco. Per l'argentino sarebbe un'occasione molto importante visto che con Calzona non ha trovato particolarmente spazio nelle ultime uscite.