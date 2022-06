Tuttosport - Il Torino si sarebbe aspettato chiarezza da Belotti come ha fatto Insigne con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Belotti che ancora oggi non ha deciso se restare al Toro oppure andare via a parametro zero tra due settimane quando gli scadrà il contratto. Il Torino si sarebbe aspettato un comportamento chiaro del Gallo così come quello di Insigne con il Napoli.

Belotti

Belotti e l'esempio Insigne

Ecco cosa scrive Tuttosport