Tuttosport - Il pari non è piaciuto affatto ai tifosi napoletani presenti a Genova: cosa è accaduto al fischio finale

Calcio Napoli - Non è piaciuto il pareggio in extremis ai tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti dello stadio Marassi di Genova. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, al triplice fischio finale si è alzato un coro molto chiaro dal settore occupato dai sostenitori partenopei.

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"Non bastano al Genoa due gol di vantaggio per conquistare la prima vittoria casalinga complice un Napoli prima impalpabile e poi, nel finale, capace di rimontare per conquistare un pareggio che non è piaciuto affatto agli oltre duemila tifosi partenopei presenti al Ferraris. I tifosi ospiti infatti al triplice fischio hanno salutato i proprio giocatori invitando a tirare fuori gli attributi".