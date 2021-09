Tuttosport - Il pari in rimonta testimonia quanto Spalletti sia stato abile a dare personalità alla squadra

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Se vi aspettavate da Spalletti la mano del tecnico che sapesse cambiare le partite anche in corsa, la sfida in casa del Leicester ne è stata la conferma definitiva. E il pareggio in rimonta degli azzurri (da 2-0 a 2-2) testimonia quanto l’allenatore toscano sia stato abile a trasferire la personalità ad una squadra che, sì, può anche cominciare sonnacchiosa le partite, poi riesce a reagire fino ad ottenere un risultato positivo. E il pareggio in casa del Leicester lo è, perché permette di avere mezzo metro di vantaggio sulle Foxes che il 30 settembre andranno in casa della capolista Legia, mentre gli azzurri aspetteranno lo Spartak Mosca allo stadio Maradona".