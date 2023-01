Tuttosport - Il Napoli vuole Ounahi subito a gennaio: ecco chi potrebbe lasciargli il posto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un Napoli molto interessato al centrocampista Ounahi dell'Angers:

"Ma il ds azzurro sta lavorando in maniera strenua soprattutto su di un’altra operazione, l’acquisto del centrocampista marocchino Azzedine Ounahi . Il Napoli lo vorrebbe subito, prendendolo al mercato di gennaio per una cifra anche consistente (tra i 15 ed i 20 milioni) così da sottrarlo alla concorrenza sfrenata che proverà a pressare l’Angers al termine della stagione. Il 22enne arrivato fino alla semifinale in Qatar, prenderebbe numericamente il posto di Demme , per il quale si stanno valutando le soluzioni migliori soprattutto per il centrocampista che ha voglia di andare a giocare".