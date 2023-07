Tuttosport - Il Napoli valuta cinque nomi per il dopo Kim

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport elenca i cinque nomi che il Napoli sta valutando per il dopo Kim. Gli azzurri già da tempo hanno avuto modo di visionare questi profili per la difesa. Adesso non resta che decidere su chi affondare realmente il colpo per dare a Garcia un rinforzo adeguato.

"Di alternative al sudcoreano ce ne sono decine, grazie al profondo lavoro di Giuntoli ed effettuato con lo scouting azzurro guidato da Maurizio Micheli insieme a Leonardo Mantovani. Schuurs del Torino, Kilman del Wolverhampton, Koch del Leeds, ma soprattutto il trio Scalvini-Ibanez-Itakura. Il profilo più idoneo, per qualità e prezzo, resta il giapponese Ko Itakura. Ha 26 anni, è stato nazionale, quest’anno al Borussia Mönchengladbach ha giocato solo 24 partite a causa della rottura del collaterale, ma è il difensore che meglio incarna le qualità che servono al Napoli: velocità, gioco aereo (1,88), capacità di pressare l’avversario anche nell’altra metà campo e lettura rapida dei cambiamenti di gioco. Con 15 milioni l’affare si può chiudere".