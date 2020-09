Tuttosport - Il Napoli sta valutando di lasciare a parametro zero Maksimovic: richiesta choc del serbo per rinnovare, le cifre

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sul futuro di Nikola Maksimovic: "La dirigenza azzurra vuole capire se andrà via Koulibaly e, poi, cosa bisognerà fare con Nikola Maksimovic. Il serbo, 29 anni a novembre, è fortemente in bilico perché chiede 2,8 milioni netti per i prossimi 4 anni, vale a dire 11,2 milioni da raddoppiare fino a 22,4 milioni lordi. Conviene investire tutti questi soldi per un calciatore che negli ultimi anni non ha mai dimostrato quella continuità che l’allenatore cercava? Probabilmente no e il Napoli sta anche valutando l’ipotesi di lasciare Maksimovic libero di firmare per chi vorrà, quando dal 1° luglio sarà titolare del suo cartellino.