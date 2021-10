Tuttosport - Il Napoli si aspetta una decisione esemplare dal Giudice Sportivo sul caso Koulibaly: la situazione

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive le aspettative che il Napoli ha sul caso Koulibaly per quanto riguarda la decisione del giudice sportivo.

"Il pronunciamento di Mastrandrea è atteso con ansia e curiosità da tutto il mondo sportivo, soprattutto dal Napoli che si aspetta una decisione esemplare per restituire a Koulibaly la dignità intaccata da chi lo ha offeso duramente e ripetutamente. E non è neppure la prima volta che accade perché episodi di razzismo da quando veste la maglia del Napoli, Koulibaly li aveva già vissuti. Nell’ottobre del 2016, quando fu dato il Daspo a 10 tifosi della Lazio e poi nel 2018 ben 4 volte: a gennaio, quando il giudice sportivo chiuse la curva dell’Atalanta, a maggio quando fu sospesa Sampdoria-Napoli, ad ottobre contro la Juventus e pure a dicembre durante Inter-Napoli ed entrambe le gare costarono la chiusura della curva della squadra di casa. Per il resto, il Napoli si preoccupa soltanto di restare concentrato sugli obiettivi stagionali, anche nell’auspicio di tenere quanto più lungo possibile il primo posto in classifica di serie A".