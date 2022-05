Tuttosport - Il Napoli resta forte su Gollini: la situazione

Calciomercato Napoli - Napoli forte su Gollini. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come il portiere ex Atalanta possa tornare in Italia nella prossima sessione di mercato.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"L’esempio viene da Napoli, da un incastro che mette il Toro nella scomoda situazione di poter perdere in un colpo solo due alternative per il dopo Milinkovic. Gollini - osservato speciale pure dalla Fiorentina per un possibile scambio con l’Atalanta che riceverebbe dai viola il vecchio obiettivo granata Kouame - è in queste ultime ore un nome caldo soprattutto per il Napoli. Tra il club di De Laurentiis e Ospina c’è distanza per il prolungamento - ballano 500 mila euro - e allora i campani per una prossima stagione che li vedrà impegnati nel dopo Insigne tra campionato e Champions guardano a Gollini. Che così - stante l’addio del colombiano - entrerebbe in ballottaggio con Meret per la porta del Napoli. In tal modo Juric vedrebbe sfumare sia quest’ultimo che il rientrante all’Atalanta dal prestito al Tottenham".