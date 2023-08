Tuttosport - Il Napoli progetto il colpo Lindstrom: cessione last minute per Lozano

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta l'intreccio di mercato tra Hirving Lozano e Jesper Lindstrom:

"Il Napoli progetta un colpo per l’attacco: nel mirino l’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom. Avviati i contatti con l’Eintracht Francoforte per un prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions per cifra tra i 15 e i 20 milioni. A far spazio al classe 2000 sarebbe il Chucky Lozano. Dopo i contatti con club di MLS e arabi si è fatto avanti il PSV Eindhoven, che ha offerto al Napoli 10 milioni. Pochi secondo De Laurentiis che ne vorrebbe almeno 15. La sensazione però è che il prezzo negli ultimi giorni possa calare e l’affare andare in porto".