Tuttosport - Il Napoli inconsciamente pensa già al Barcellona, per Gattuso diventa difficile tenere la squadra concentrata sul campionato

Notizie Calcio Napoli - A volte la palla non entra per sfortuna, altre volte per imprecisione oppure per stanchezza accumulata. Quella di ieri per il Napoli è stata la decima gara post lockdown, la stanchezza fisica comincia a farsi sentire e pure le motivazioni sono calate come racconta Tuttosport:

“Dopo aver vinto la Coppa Italia ed avere la certezza di partecipare alla prossima Europa League, ora inconsciamente gli azzurri sono proiettati al match dell’8 agosto contro il Barcellona ed il lavoro di Gattuso per tenere la squadra ancora concentrata sul campionato, diventa difficilissimo. Il commento di Ringhio è una carezza rivolta ad una squadra che ha perso solo una delle ultime 10 gare e che continua a mostrare una profondità di organico confermata anche ieri con la rete che ha permesso a Politano di sbloccarsi”