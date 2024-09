Tuttosport - Il Napoli ha strapazzato il Cagliari: Conte è riuscito ad armonizzare un complesso che aveva iniziato il torneo sotto traccia

Napoli - Il commento dell'edizione odierna di Tuttosport sulla vittoria del Napoli a Cagliari:

"Travolgente il Napoli, che alla Unipol Domus strapazza un Cagliari in confusione e vola al primo posto in classifica. La compagine partenopea sfrutta una superiorità tecnica consolidata, mettendo al sicuro il risultato nel secondo tempo anche e soprattutto per le mancanze di una difesa rossoblù troppo molle. Antonio Conte è riuscito ad armonizzare un complesso che aveva iniziato il torneo sotto traccia. Adesso il Napoli gioca con discreta armonia e riesce a monetizzare grazie ad attaccanti capaci di attaccare lo spazio ed essere efficaci approfittando degli errori degli avversari".