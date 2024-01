Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport l'obiettivo primario del Napoli resta Mazzocchi anche se è stato bloccato anche Faraoni:

"Come terzino destro, i partenopei stanno provando a trovare un quadra con la Salernitana, che chiede 4 milioni per liberare Pasquale Mazzocchi. L’ultima offerta del Napoli è di 2,5, intanto i Campioni d’Italia hanno bloccato Davide Faraoni (Verona) nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la trattativa per l’esterno granata".