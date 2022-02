Tuttosport - Il Napoli crede allo scudetto: per organico non si sente inferiore a nessuno

Napoli calcio - L’organico è forte al punto da non sentirsi inferiori a nessuno. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport riferendosi al Napoli in vista della gara contro il Venezia e la possibilità di accorciare in avanti la classifica verso l'Inter.

"È solo la questione di carattere che piazza il Napoli in scia alla capolista, oltre a tutta una serie di incidenti che hanno ridotto al minimo le scelte dell’allenatore per più di due mesi. Anzi, l’organico è forte al punto da non sentirsi inferiori a nessuno: «E siamo rimasti della stessa idea grazie alla disponibilità del gruppo a superare tutti gli ostacoli, anche quando si è scatenata la tempesta perfetta. Dobbiamo essere pronti per qualsiasi scenario, il Napoli è costruito per vincere tutte le partite e ora sarebbe fondamentale per noi avere a disposizione un numero di giocatori più consistente, in vista delle gare impegnative e ravvicinate che ci aspettano. Niente drammi, però: non dovrà cambiare niente per noi»"