Tuttosport - Il Napoli continua a chiedere 40 milioni alla Juve per Milik: i bianconeri puntano su tre contropartite per convincere gli azzurri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Per il Napoli, però, non sarà semplice trattenere il forte polacco che andrà in scadenza a giugno 2021 e che al momento non pare così convinto di voler rinnovare il contratto. Il direttore sportivo azzurro Giuntoli a inizio giugno era stato chiaro: «In questo momento la nostra volontà è parlare e negoziare il contratto, stiamo parlando con i suoi agenti in maniera serena. Speriamo di risolvere la situazione a breve in un verso o in un altro. Se non dovesse rimanere andrà sul mercato. Io resto sempre positivo che possano rimanere i grandi calciatori, ma l’importante è essere coerenti: il Napoli andrà avanti, con o senza Milik». Valutazione del cartellino: la richiesta è di 40 milioni. Ma il contratto è in scadenza, dunque... Peraltro anche in questo caso, la differenza la faranno le contropartite: Romero, Rugani e Bernardeschi in ballo".