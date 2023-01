Calciomercato Napoli - La prossima estate sarà decisiva per il futuro di Victor Osimhen che ha un contratto fino al 2025 con il Napoli. Per adesso non ci sono segnali per un eventuale prlungamento dell'accordo e le altre squadre stanno monitorando attentamente la situazione. Secondo tuttosport, il Napoli aveva pensato a Sesko per sostituire Osimhen ma il 19enne è finito poi al Lipsia:

"L’obiettivo iniziale di Giuntoli era Benjamin Sesko, 19enne sloveno in forza al Salisburgo, poi si è aperta un’asta su di lui che è stata vinta dal Lipsia per 25 milioni di euro. Per questo il ds del Napoli ha dirottato altrove le proprie attenzioni. In Serie A".