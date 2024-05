Tuttosport - Il Napoli attende offerte per Osimhen e valuta il futuro di Kvara. Addio a Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge su Tuttosport in merito alle operazioni di mercato che avrebbe in mente il Napoli:

"Nei prossimi giorni ci sarà un breafing tra lo staff tecnico e quello di mercato, innanzitutto per capire quali siano i profili attualmente in organico che dovrebbero svestire la maglia azzurra in questa finestra di mercato.

Di Lorenzo andrà via dopo 5 anni di Napoli, Zielinski ha salutato ormai da tempo, su Osimhen si attende di capire chi farà valere la clausola da 130 milioni (il Chelsea?), così come per Kvaratskhelia è molto probabile che arriverà l’assalto del Psg con un assegno da 100 milioni di euro. Sulla base delle cessioni si deciderà poi come saranno sostituiti i partenti e la scelta sarà fatta attraverso la lista dei possibili acquisti, elenco approntato in maniera scrupolosa dal nuovo ds Manna".