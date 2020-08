Ultime calciomercato Napoli. Asse caldo anche tra Napoli e Genoa: come riportato da Tuttosport, gli ottimi rapporti tra Giuntoli e Faggiano potrebbero aprire ad una serie di operazioni tra le due società.

Un bel po’ di azzurri potrebbero essere girati in prestito al Genoa: il nuovo ds Faggiano ha prenotato Younes, Llorente, Lozano e anche Meret, che ha chiesto di andare un anno in prestito, se non avrà la garanzia di essere lui il titolare.