Tuttosport - Il calcio di Conte è concreto, per nulla pirotecnico! Protagonista di un “corto muso” come mai in precedenza

Ultime notizie SSC Napoli - Il cambiamento del Napoli di Antonio Conte è stato netto rispetto alla scorsa stagione e anche rispetto all’asse Sarri-Spalletti. Ne parla Tuttosport.

Il calcio "tante bollicine" ha lasciato lo spazio "a quello più redditizio, concreto, per nulla pirotecnico ed efficace. Talmente efficace che il Napoli è primo in classifica da 8 giornate consecutivamente. Già da qualche turno in tanti immaginavano il sorpasso, mai verificatasi perché il Napoli ha imparato ad essere cinico, protagonista di un “corto muso” come mai in precedenza".