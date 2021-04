Tuttosport - Icardi può tornare in Italia: sondaggi di Roma e Napoli, l'Inter può incassare un maxi bonus

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Mauro Icardi: "Nonostante poi la teoria non sia stata suffragata da fatti (il Psg ha confermato Icardi), l’esplosione di Kean, l’intoccabilità di Neymar e Mbappé e le solite lune di Maurito, hanno contribuito a rimettere sul mercato l’argentino e a rendere nuovamente di attualità l’ipotesi di uno scambio con Dybala. Questo, unito ai sondaggi fatti pure da Roma e Napoli e al fatto che Icardi e signora gradirebbero tornare in Italia, ha fatto rifiorire la speranza che la “sovratassa” posta sul cartellino di Maurito possa essere effettivamente riscossa come un importantissimo jolly (visti i tempi) per un’Inter che già dovrà far fronte ai mancati introiti dati dall’uscita prematura dalla Champions. Quindici milioni che sarebbero fondamentali per dare ossigeno alle casse societarie, meglio se il jackpot entrasse prima del 30 giugno per avere effetto pure sul bilancio corrente".