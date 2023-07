Tuttosport - Ibanez-Napoli: richiesta folle della Roma

Calciomercato Napoli - Tra i nomi che l'edizione odierna di Tuttosport fa per la difesa del Napoli c'è anche quello di Roger Ibanez della Roma. I giallorossi però chiedono davvero una somma molto alta per lasciar partire il calciatore:

"L’italo-brasiliano della Roma è il profilo che piace di più, per età (24 anni), personalità (fa parte della Selecao) e per la velocità che di più lo rende simile a Kim. La Roma ha fissato il prezzo in quasi 40 milioni, una valutazione che il Napoli non riconosce".