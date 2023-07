Tuttosport - I nazionali di Garcia non giocheranno il primo test di oggi contro l'Anaune

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport, nell'amichevole odierna contro l'Anaune non giocheranno i nazionali di Rudi Garcia:

"Oggi il patron sarà presente in tribuna, mentre non è prevista la partecipazione al test di Kvara e degli azzurri arrivati da 48 ore: Meret, Rrahmani, Ostigard, Zielinski, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia ed Elmas hanno goduto di un supplemento di vacanza, perchè la loro stagione è finita più tardi degli altri compagni. Per loro Garcia ha previsto una fase di lavoro “a secco”, così da permettergli una partecipazione nella sfida di lunedì contro la Spal".