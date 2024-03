Tuttosport - Giuntoli vuole Fabian Ruiz alla Juve: lo spagnolo può arrivare in prestito dal PSG

Fabian Ruiz nel mirino della Juventus si legge su Tuttosport. L'ex centrocampista del Napoli, ora al PSG, potrebbe ritornare nuovamente in Italia. A spingerlo per averlo a Torino è Cristiano Giuntoli che potrebbe chiudere l'affare con il club parigino con la formula del prestito.ù

Ecco cosa si legge su Tuttosport sull'interesse della Juventus per Fabian Ruiz:

"Comunque, tornando a Ruiz, dovesse essere ritenuto centrale nel progetto dal tecnico del Psg sarebbe inarrivabile, mentre sarebbe un obiettivo ideale qualora finisse in secondo piano. Ideale da un punto di vista calcistico, perché si tratterebbe della mezzala di qualità (e fisicità) con gol e assist nelle gambe di cui la Juventus ha bisogno, di un giocatore che conosce già la Serie A e l’Italia e non avrebbe problemi di adattamento e già dotato di grande esperienza su quella scena internazionale su cui la squadra bianconera tornerà ad affacciarsi.

E ideale anche da un punto di vista economico, sempre che, come premesso, diventi marginale nel progetto del Psg: perché il club transalpino a quel punto potrebbe anche cederlo in prestito e perché ha un ingaggio alto, circa 5 milioni netti, ma non altissimo".