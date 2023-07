Tuttosport - Giuntoli prova subito lo sgambetto al Napoli: fari su due nomi che piacciono agli azzurri

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive che Giuntoli è pronto subito a fare lo sgambetto al suo ex Napoli per due possibili nomi:

"Passare dal Napoli alla Juventus non cambierà ovviamente i gusti del dirigente toscano in fatto di giocatori: se riteneva un centravanti all’altezza di sostituire Osimhen, è verosimile che lo ritenga in grado di sostituire anche Vlahovic. E così quelli che erano possibili obiettivi del Napoli diventeranno possibili obiettivi della Juventus. Peraltro il principale lo era di già: Rasmus Hojlund, 20 anni compiuti a febbraio, rivelazione danese dell’Atalanta con i suoi 9 gol, 2 assist e 2 rifgori procurati in 32 presenze alla prima stagione in Serie A.

L’altro nome nel mirino del Napoli è il portoghese Beto dell’Udinese, 10 gol e un assist in 33 presenze nell’ultimo campionato. Più esperto, 25 anni, fisicamente ancora più forte con i suoi 191 centimetri per 88 chili, costa un po’ meno: dovrebbero bastare una trentina di milioni per raggiungere l’accordo con il club friulano" .