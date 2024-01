Tuttosport - Giuntoli non coinvolto sul caso Osimhen: non aveva potere di firma sui contratti

Napoli Calcio - Cristiano Giuntoli non è in alcun modo coinvolto sul caso Osimhen sottolinea Tuttosport:

"Il fronte penale, insomma, è destinato a non interessare la figura di Giuntoli, detto che gli eventuali risvolti d’interesse per l’ambiente juventino – come un’inibizione, per esempio – riguarderebbero più che altro il filone sportivo. Che allo stato attuale non esiste e che non è detto verrà aperto: la valutazione, naturalmente, spetterà al procuratore federale Giuseppe Chiné, che nelle prossime ore chiederà alla Procura di Roma di poter entrare in possesso delle carte dell’inchiesta.

Ma anche venisse inaugurato, o riaperto attraverso una revocazione della precedente sentenza di assoluzione, come capitato con la Juventus, alla Continassa il sentimento prevalente resterebbe quello di grande serenità. Per la totale fiducia nel modo di operare di Giuntoli, innanzitutto. E perché in nessun modo l’attuale direttore tecnico bianconero figurerebbe sui contratti dei trasferimenti giudicati sospetti: gli unici esponenti con potere di firma, al Napoli, erano e restano gli stessi De Laurentiis e Chiavelli".