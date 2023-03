Tuttosport - Giuntoli finì ai margini del progetto con Ancelotti: ADL diede pieni poteri di mercato all'allenatore

"Nell’anno e mezzo in cui De Laurentiis gli affidò la squadra, il ds era stato messo ai margini del progetto tecnico, perchè l’attuale allenatore del Real Madrid era abituato a fare anche da manager, contattando agenti e calciatori. Giuntoli in silenzio osservava le operazioni di mercato, poi risultate tutte sbagliate. Come quella di Manolas per sostituire Albiol, un acquisto folle sul piano economico e incomprensibile sotto l’aspetto tecnico, perché sono due difensori diversi"