Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Matteo Politano:

"Oggi visite mediche anche per Cyril Ngonge, 23enne belga che il Verona cederà in cambio di 18 milioni più 2 di bonus. L'arrivo dell'esterno potrebbe anche essere collegato alla situazione di Politano. Il suo agente Giuffredi è in Arabia per parlare della cessione del suo assistito al Al Shabbab e ha pure smentito che la trattativa per il rinnovo con il Napoli fosse in stato avanzato".