Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Se Demme ha recuperato dalle fatiche juventine, è difficile immaginarlo fuori dalla formazione titolare, a meno che Gattuso non decida di risparmiarlo alla luce della diffida che gli potrebbe far saltare l’Inter, se arrivasse un giallo. Molto più probabile che torni Bakayoko davanti alla difesa, con Fabian Ruiz al suo fianco e con il rientro di Zielinski in un centrocampo a tre con il vertice ribaltato".