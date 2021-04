Tuttosport - Gattuso non ha ancora deciso il partner di Koulibaly: potrebbe spuntarla anche Rrahmani! I dettagli

Ultime notizie Napoli - Importante per la difesa il rientro di Koulibaly, assente contro il Crotone perché squalificato, anche se l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non ha ancora deciso se al posto di Maksimovic o di Manolas. Ne parla Tuttosport.

"Il greco è apparso in affanno sia nei pochi minuti finali di Sassuolo, sia nella sfida contro i calabresi, idem per Maksimovic che aveva involontariamente propiziato il 3-3 di Messias. Non è da escludere che Ringhio decida di tenere entrambi in panchina per affidarsi a Rrahmani, pur se il kosovaro è assente da un mese: il 7 marzo col Bologna la sua ultima partita prima di fermarsi per problemi muscolari"