Tuttosport - Gattuso ha voluto esternare al Napoli un malessere, c'è un problema principale nella squadra

«Contro il Milan ci è mancato il veleno, la voglia di soffrire», il post gara di Gattuso è stata una lotta tra quello che avrebbe voluto dire e ciò che ha lasciato solo intendere, secondo Tuttosport:

“«La colpa è stata mia», l’incipit del tecnico utilizzato come una maschera in conferenza stampa per nascondere un malessere che ieri, nel corso della seduta di allenamento, ha voluto esternare alla squadra. La concentrazione resta il problema principale del Napoli, ancor più delle assenze e di un sistema di gioco che in diversi hanno giudicato alla base della sconfitta interna, la terza consecutiva tra campionato ed Europa League, con 6 gol subiti e uno solo segnato”